«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛRT на русском 10:57

Победу «Челси» принесли голы Рубена Лофтуса-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина. Такой результат позволил лондонской команде опередить «Тоттенхэм Хотспур» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 71 очко. «Уотфорд» с 50 очками — десятый.

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Происшествия 13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общество В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.

Хоккей Сборная РФ досрочно стала победителем Еврохоккейтура Российская сборная досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла сборную Финляндии на чешском этапе турнира.

Происшествия Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

Шоу-бизнес Кто рулит? Стилист комментирует образы Бузовой, Самойловой и других звезд в велосипедках Одни хохотали над тем, как знаменитые формы звезды реалити выглядят в обтягивающих шортах, другие — над самим фактом, что одежда, которую не каждая наденет в спортзал, вдруг стала трендовой.

Происшествия Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи «Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия На борту сгоревшего самолета был глава Североморска На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Происшествия Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.

Энергетика Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Происшествия Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Здоровье Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.

Политика Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.

Авто Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер» Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».

Авто Названы самые компактные автомобили на российском рынке Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.

Общество Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».