Футбол

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на 3-е место в АПЛSport24.ru 10:52

Челси — Уотфорд
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
10′
Рубен Лофтус-Чик
49′
Давид Луиз
51′
67′
Натаниэль Чалоба
Том Клеверли
Гонсало Игуаин
75′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
79′
83′
Трой Дини
Андре Грэй
83′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
Давид Луиз
Гари Кэйхилл
89′
90′
Абдулай Дукуре
В составе «Челси» голами отметились Рубен Лофтус-Чик, Давид Луис и Гонсало Игуаин. На 10-й минуте хозяева из-за травмы потеряли полузащитника Н’Голо Канте. «Челси» набрал 71 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Тоттенхэм».
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