«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на 3-е место в АПЛSport24.ru 10:52

В составе «Челси» голами отметились Рубен Лофтус-Чик, Давид Луис и Гонсало Игуаин. На 10-й минуте хозяева из-за травмы потеряли полузащитника Н’Голо Канте. «Челси» набрал 71 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Тоттенхэм».

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на 3-е место в АПЛ

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