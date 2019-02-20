Футбол

«Челси» разгромил «Мальме» в ответном матче Лиги ЕвропыМатч ТВ 17:01

21 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Лондонский «Челси» дома разгромил шведский «Мальме». Встреча завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме, их авторами стали Оливье Жиру, Росс Баркли и Каллум Хадсон-Одои.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» снова обыграл «Мальме»

Soccer.ru16:51

«Челси» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив «Мальмё»

RT на русском16:59

«Челси» разгромил на своем поле «Мальме» в ответном матче Лиги Европы

Советский спорт16:53

«Челси» разгромил «Мальме» в ответном матче Лиги Европы

Матч ТВ17:01

«Челси» крупно обыграл «Мальме» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru16:51

«Челси разгромил «Мальмё» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Чемпионат16:50

«Челси» – «Мальме»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Минобороны опубликовало маршрут российского поезда с трофеями из Сирии

Обновлено в 22:32
Политика

Гуайдо подписал первый президентский указ

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.
Обновлено в 21:46
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 13:00
Экономика

ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий

Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.
Обновлено в 08:32
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Общество

В Бурейском районе Приамурья снят режим ЧС

Режим ЧС был введен 18 января в связи с тем, что военные проводили подрывы для ликвидации затора на реке Бурее выше по течению в Хабаровском крае, во время которых могла образоваться волна с высотой гребня до трех метров и в течение 12 часов затопить территорию от затора до Бурейской гидроэлектростанции.
Обновлено в 21:03
Общество

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено в 17:43
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.
Обновлено в 19:16
Политика

США пообещали не допустить господства России в Арктике

Обновлено в 22:15
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году

Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 17:59
Космос

Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура

Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:42
Космос

Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.
Обновлено в 21:35
Хоккей

Кучеров набрал сотое очко в сезоне и помог «Тампе» обыграть «Баффало»

Обновлено в 22:29
Происшествия

Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста

Подозреваемый в 2009 году уже был осужден по громкому делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 19:19
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Кино

Умерла звезда сериала «Клан Сопрано» и фильма «Казино» Винни Велла

Ушел из жизни один из самых запоминающихся актеров культового сериала «Клан Сопрано» Винни Велла.
Обновлено в 22:20
Политика

Верзилов: Убийцы журналистов в ЦАР могли прилететь туда из Донбасса

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в конце июля прошлого года.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

Обновлено в 19:30
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Происшествия

Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено в 22:16
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Директора приморской школы, где устроили самосуд, отстранили от работы

Обновлено в 03:52
Транспорт

Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено в 18:01
Общество

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной

Обновлено в 13:23
Авто

«УАЗ Хантер» отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 07:44
ещё по теме
Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное