Футбол
«Челси» разгромил «Брайтон» в матче АПЛREGNUM 01:37
Лондонский «Челси» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика
Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа
Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Авто
Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии
Технически машины почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Голикова: в России смертность снизилась с 2005 года почти на четверть
По словам Голиковой, в 2005 году смертность составляла 16,1 на 100 тыс. населения. Тогда стартовал первый нацпроект «Здоровье».
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
Напомним, в прошлую субботу, 30 марта у берегов Крыма был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk, которой проводил разведку у российской границы.
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье
Более 51 млн рублей выделили на строительство ФАПов в Свердловской области в 2019 году
Более 51 млн рублей направили в 2019 году на создание мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Свердловской области.
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Спорт
В рейтинг Forbes «30 до 30» вошла Алина Загитова
Обновлено в 01:58
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Владимир Зеленский согласился участвовать в дебатах с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Кино
Умер знаменитый актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 08:24
Наука
Искусственные бактерии помогут в производстве белков
Создан новый метод производства труднодоступных белков с помощью искусственно созданных бактерий.
Обновлено вчера в 08:41
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Футбол
ПСЖ вышел в финал Кубка Франции
ПСЖ разгромил "Нант" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Другим финалистом турнира стал "Ренн", обыгравший "Лион".
Обновлено вчера в 16:58