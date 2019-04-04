Футбол

«Челси» разгромил «Брайтон» в матче АПЛREGNUM 01:37

Лондонский «Челси» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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Хадсон-Одои: «Сарри сказал, чтоб я вышел на поле и проявил себя»

Soccer.ruвчера в 19:16

Азар поучаствовал в 16 из 32 голов «Челси» в домашних играх сезона АПЛ

Sports.ruвчера в 21:45

«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

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«Челси» разгромил «Брайтон» и обошел «МЮ» в таблице АПЛ

Sport24.ruвчера в 16:41

Голы Жиру и Азара помогли «Челси» разгромить «Брайтон»

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Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»

Газета.Ruвчера в 17:47

Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе «Челси» в матче АПЛ

Бомбардир.рувчера в 15:43
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Политика

Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа

Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Авто

Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии

Технически машины почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Голикова: в России смертность снизилась с 2005 года почти на четверть

По словам Голиковой, в 2005 году смертность составляла 16,1 на 100 тыс. населения. Тогда стартовал первый нацпроект «Здоровье».
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие

Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

Напомним, в прошлую субботу, 30 марта у берегов Крыма был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk, которой проводил разведку у российской границы.
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков

Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье

Более 51 млн рублей выделили на строительство ФАПов в Свердловской области в 2019 году

Более 51 млн рублей направили в 2019 году на создание мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Свердловской области.
Обновлено вчера в 06:49
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Спорт

В рейтинг Forbes «30 до 30» вошла Алина Загитова

Обновлено в 01:58
Происшествия

Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии

Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Политика

Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе

Владимир Зеленский согласился участвовать в дебатах с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Происшествия

Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге

Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Наука

Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Кино

Умер знаменитый актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 08:24
Наука

Искусственные бактерии помогут в производстве белков

Создан новый метод производства труднодоступных белков с помощью искусственно созданных бактерий.
Обновлено вчера в 08:41
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Обновлено вчера в 15:43
Авто

Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин

Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Футбол

ПСЖ вышел в финал Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Нант" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Другим финалистом турнира стал "Ренн", обыгравший "Лион".
Обновлено вчера в 16:58
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