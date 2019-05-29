«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу ЕвропыГазета.Ru вчера в 16:54

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы. Лондонское дерби на Олимпийском стадионе в Баку завершилось со счетом 4:1 в пользу "синих". Финальный матч Лиги Европы стал едва ли не самым обсуждаемым за весь прошедший сезон.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Наука Ученые нашли смертельно опасный для сердца продукт Продукт, который таит невероятную опасность для человеческого сердца, свободно продается во всех магазинах, его ежедневно употребляют тысячи людей.

Экономика В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Происшествия В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.

Политика Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Политика Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.

Политика Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

Здоровье Новые программы для старых болезней Регионы прорабатывают способы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями К 1 июля этого года Минздрав должен утвердить региональные программы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Космос Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.

Политика Парламент Израиля объявил о самороспуске и новых выборах Члены парламента Израиля (Кнессет) проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов, сообщает The Jerusalem Post.

Кино В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).

Происшествия Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО «По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Происшествия ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.

Происшествия Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.

Шоу-бизнес Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско Соседи звезды по загородному дому под Петербургом в поселке Керро, где любил когда-то проводить время артист, с негодованием рассказывают, что здесь уже давно пасутся бывшие, нынешние и будущие жены Ивана Краско и их многочисленные родственники.