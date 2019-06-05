Футбол
«Челси» пытается удержать Хадсона-Одои крупным контрактомМатч ТВ 05:49
«Челси» оптимистично настроен по поводу перспектив продлить контракт с Каллумом Хадсоном-Одои. Лондонский клуб собирается предложить 18-летнему полузащитнику 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Синие убеждены, что эта сумма заставит молодого англичанина остаться в команде.
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Интернет
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Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall
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В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
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В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
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Найденного в пакете на Гжатской улице младенца убийца задушил руками
Следователи смогли установить причину смерти новорожденного мальчика, труп которого нашли в парке на Гжатской улице в полиэтиленовом пакете.
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Депутат попросил проверить компанию, которая судится с BadComedian
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить соблюдение закона кинокомпанией Kinodanz, которая подала суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
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Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
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Политика
Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%
На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.
Обновлено в 06:31
Спорт
Японские фанатки признались Плющенко в любви на русском
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию с японскими любительницами фигурного катания с плакатами, на которых написана его фамилия.
Обновлено в 04:25
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
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Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
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Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина готовится к пластической операции
Диана Шурыгина давно планировала желанную операцию, но поначалу врачи запрещали вмешательство.
Обновлено в 05:30
Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Киеве сообщили, что ищут варианты заполнения хранилищ газом
Украина ищет варианты максимального заполнения своих подземных хранилищ природным газом (ПХГ) к новому отопительному сезону на случай полного прекращения транзита российского природного газа.
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Опубликован официальный трейлер художественного фантастического фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом в главной роли.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
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На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
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Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
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Ален Делон в 83 года записал новую песню
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Футбол
Сантуш: сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге наций
Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Госдеп предложил $5 млн за информацию о нарушениях КНДР санкций
Госдепартамент США предложил награду до $5 млн тем, кто предоставит сведения о нарушении Пхеньяном санкций, введенных против КНДР.
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Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
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