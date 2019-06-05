Футбол

«Челси» пытается удержать Хадсона-Одои крупным контрактомМатч ТВ 05:49

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«Челси» оптимистично настроен по поводу перспектив продлить контракт с Каллумом Хадсоном-Одои. Лондонский клуб собирается предложить 18-летнему полузащитнику 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Синие убеждены, что эта сумма заставит молодого англичанина остаться в команде.
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«Челси» пытается удержать Хадсона-Одои крупным контрактом

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«Челси» пытается удержать Хадсона-Одои крупным контрактом

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