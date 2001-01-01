«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130Спорт-Экспресс 03:32

"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports. Мадридцы оценивают 28-летнего бельгийца в 88 миллионов фунтов в связи с тем, что у него заканчивается контракт с клубом в конце июня 2020 года.

«Реал» готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. «Челси» хочет 130

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