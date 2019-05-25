«Челси» просит за Азара 130 миллионов фунтовLiveSport.ru 03:02

«Реал» намерен сделать новое предложение о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара после финала Лиги Европы, информирует The Telegraph. По информации издания, «синие» просят за бельгийца 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Пока лондонцы не планируют снижать эту сумму.

«Челси» просит за Азара 130 миллионов фунтов

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