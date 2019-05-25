Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54
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Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Отказаться Виктории Лопыревой от светской жизни пришлось ради сына
Модель призналась, что ей пришлось отказаться от модного показа из-за сына.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Музыка
Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Таганроге загорелся кожевенный завод
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории не действующего кожевенного завода.
Обновлено в 04:38
Кино
Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле
Обновлено в 08:21
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Твиттер навсегда заблокировал двоих хейтеров Трампа
Социальная сеть твиттер навсегда запретила доступ двум политическим активистам Эду и Брайану Крассенштейнам за создание фейковых аккаунтов ради троллинга президента США Дональда Трампа, сообщает Deadline.
Обновлено в 11:21
Авто
Как мошенники продают авто, находящееся в залоге
В последнее время встречается много случаев, когда владелец продаёт залоговое авто.
Обновлено в 10:26
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин
В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки и дизельного горючего увеличилась на 1,5% – до 1,416 евро и 1,376 евро за литр соответственно.
Обновлено в 09:00
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Футбол
«ПСЖ» хочет избавиться от Паредеса
Как сообщает Le Parisien, парижане хотят укрепить среднюю линию футболистом оборонительного плана, но для этого им нужно продать одного из игроков.
Обновлено в 08:42
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Общество
В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны
Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Британский альпинист умер при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00