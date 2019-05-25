«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Космос Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

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Происшествия В Таганроге загорелся кожевенный завод По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории не действующего кожевенного завода.

Происшествия СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.

Политика Твиттер навсегда заблокировал двоих хейтеров Трампа Социальная сеть твиттер навсегда запретила доступ двум политическим активистам Эду и Брайану Крассенштейнам за создание фейковых аккаунтов ради троллинга президента США Дональда Трампа, сообщает Deadline.

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Энергетика Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки и дизельного горючего увеличилась на 1,5% – до 1,416 евро и 1,376 евро за литр соответственно.

Политика Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.

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Происшествия Британский альпинист умер при спуске с Эвереста Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

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