Футбол

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54

Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
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Азар выставил ультиматум «Челси»

Газета.Ru06:51

СМИ: Азар выдвинул ультиматум «Челси». Речь о сроках трансфера в «Реал»

Спорт-Экспресс05:44

Источник: «Азар поставил ультиматум „Челси“»

Sport.ru07:44

«Челси» готов отпустить Азара в «Реал» за 130 миллионов фунтов стерлингов

Матч ТВ04:24

«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн

Чемпионат03:05

«Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88

Советский спорт04:12

Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 4 июня

Бомбардир.ру03:39
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Авто

Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Космос

Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну

Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Отказаться Виктории Лопыревой от светской жизни пришлось ради сына

Модель призналась, что ей пришлось отказаться от модного показа из-за сына.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Музыка

Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Таганроге загорелся кожевенный завод

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории не действующего кожевенного завода.
Обновлено в 04:38
Кино

Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле

Обновлено в 08:21
Происшествия

СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Твиттер навсегда заблокировал двоих хейтеров Трампа

Социальная сеть твиттер навсегда запретила доступ двум политическим активистам Эду и Брайану Крассенштейнам за создание фейковых аккаунтов ради троллинга президента США Дональда Трампа, сообщает Deadline.
Обновлено в 11:21
Авто

Как мошенники продают авто, находящееся в залоге

В последнее время встречается много случаев, когда владелец продаёт залоговое авто.
Обновлено в 10:26
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Энергетика

Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин

В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки и дизельного горючего увеличилась на 1,5% – до 1,416 евро и 1,376 евро за литр соответственно.
Обновлено в 09:00
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ

Обновлено в 10:14
Футбол

«ПСЖ» хочет избавиться от Паредеса

Как сообщает Le Parisien, парижане хотят укрепить среднюю линию футболистом оборонительного плана, но для этого им нужно продать одного из игроков.
Обновлено в 08:42
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Футбол

Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»

Обновлено в 10:25
Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 06:14
Общество

В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны

Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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