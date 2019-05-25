Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за АзараМосковский Комсомолец 07:58
По информации телеканала Sky Sports, именно в такую сумму оценило своего игрока руководство лондонского футбольного клуба "Челси". Однако испанцы не рассчитывают потратить 28-летнего футболиста свыше более ста миллионов в единой евровалюте, выяснил телеканал.
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МИД Украины прокомментировал решение трибунала по морякам
МИД России, комментируя решение трибунала, заявил, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе исключена.
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Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
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Происшествия
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В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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Космос
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Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
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Здоровье
У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь
Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
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Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете
В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
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Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
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Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Кино
Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля
21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Трамп хочет помиловать военных преступников
Американский лидер Дональд Трамп планирует помиловать некоторых осужденных военных. Об этом пишет газета The Huffington Post.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Футбол
Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)
В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
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СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Культура
В Железноводске пройдёт Международный кинофестиваль «Герой и Время»
Обновлено 23 мая в 13:35
Спорт
Шоу с Медведевой и Загитовой в Японии прервалось из-за землетрясения
В шоу принимали участие многие российские фигуристы, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.
Обновлено в 06:23