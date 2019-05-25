Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54
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Происшествия
В Дагестане в результате ДТП погибли три человека
Обновлено в 16:34
Происшествия
На Науки молодой водитель сбил подростка. Юноша выходил из трамвая
Как сообщает региональное управление ГИБДД, школьник выходил из трамвая на перекрёстке проспекта Науки и улицы Обручевых.
Обновлено в 16:38
Политика
В Италии пройдут выборы в Европарламент
Итальянцы в воскресенье проголосуют на выборах в Европарламент (ЕП).
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Здоровье
ВОЗ признала переутомление болезнью
Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Смартфон BlackBerry Monet получит SoC Snapdragon 660
Известно, что устройство проходит под кодовым названием Monet, смартфон будет построен на базе однокристальной системы Snapdragon 660, а емкость флэш-памяти составить 128 ГБ.
Обновлено вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика
Обновлено в 15:00
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление террористов в Идлибе
Обновлено в 17:02
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Мексике разбился вертолёт Ми-17
«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
Авто
Как мошенники продают авто, находящееся в залоге
В последнее время встречается много случаев, когда владелец продаёт залоговое авто.
Обновлено в 10:26