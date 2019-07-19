Футбол
«Челси» проиграл японскому клубуСоветский спорт вчера в 16:30
Челси в товарищеском матче уступил японскому Кавасаки 0:1. Единственный мяч провел Лендро Дамиао на 86-й минуте.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали город с российскими военными
В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено 18 июля в 01:06
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено 18 июля в 15:00
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона (Скотленд-Ярд) в пятницу вечером.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти
Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Honda отзывает в КНР почти 100 тысяч автомобилей
Honda отзывает 94 тысячи 680 автомобилей с рынка Китая из-за дефекта подушек безопасности, сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 18 июля в 08:45
Футбол
«Удинезе» пополнился форвардом «Реала»
«Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро.
Обновлено вчера в 14:08
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск
Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота - Североморск - от учебного удара с воздуха.
Обновлено вчера в 17:05