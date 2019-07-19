Футбол

«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матчеЧемпионат 07:54

Лондонский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче с «Кавасаки Фронтале». Игра состоялась на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды. Соперники не могли открыть счёт вплоть до концовки встречи.
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