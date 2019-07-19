Футбол
«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матчеЧемпионат 07:54
Лондонский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче с «Кавасаки Фронтале». Игра состоялась на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды. Соперники не могли открыть счёт вплоть до концовки встречи.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
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Политика
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Обновлено в 07:24
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Обновлено в 09:16
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В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
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Обновлено в 05:34
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Обновлено вчера в 10:41
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Украина ввела спецпошлины на топливо из России
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Экономика
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Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
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