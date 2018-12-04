Футбол

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону»
Спорт-Экспресс
16:40

"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии. "Синие" в самом начале встречи вышли вперед, но во втором тайме пропустили два гола. "Волкам" удалось прервать безвыигрышную серию.
Спорт-Экспресс16:40

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«Челси» проиграл в гостях «Вулверхэмптону»

Советский спорт16:45

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону»

Спорт-Экспресс16:40

«Вулверхэмптон» дома нанес поражение «Челси»

Sportbox.RU16:39

«Вулверхэмптон» дома нанес поражение «Челси»

Матч ТВ16:39

«Вулверхэмптон» одержал волевую победу в матче с «Челси»

Чемпионат16:38

«Челси» проиграл 2 из 3 последних матчей в АПЛ после серии из 12 игр без поражений

Sports.ru16:39

«Вулверхэмптон» – «Челси»: как сыграют команды?

Все про Спорт рувчера в 09:43
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Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ

Обновлено в 18:01
Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:21
Футбол

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 18:42
Футбол

Крыховяк назвал победу над «Рубином» в Кубке России очень тяжелой

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк назвал очень тяжелой победу над казанским "Рубином" в первом матче четвертьфинала Кубка России по футболу.
Обновлено в 15:17
Футбол

Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву

Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол

Болельщик «Ливерпуля» набил татуировку в честь победы над «Эвертоном»

В воскресенье, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон».
Обновлено в 18:16
Футбол

«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:59
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 16:01
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 15:05
Футбол

Семак и футболисты «Зенита» обратились к Кокорину и Мамаеву

Игроки и главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратились со словами поддержки к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению Тверского суда Москвы останутся в СИЗО до 8 февраля.
Обновлено в 16:06
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 17:27
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Португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
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Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий 31 700 зрителей.
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