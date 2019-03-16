Футбол

«Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛRT на русском 14:27

Эвертон — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
36′
Маркос Алонсо
Ришарлисон
49′
Андре Гомеш
59′
61′
Антонио Рюдигер
65′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
66′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Андре Гомеш
Морган Шнайдерлин
68′
Гильфи Сигурдссон
72′
74′
Жоржиньо
Каллум Хадсон-Одои
Бернард Анисио
Тео Уолкотт
78′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
86′
Лондонский «Челси» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

Чемпионат14:36

«Челси» Сарри по-прежнему не топ-команда. Еще одно смачное поражение лондонцев

Sport24.ru15:03

Ришарлисон и Сигурдссон принесли победу «Эвертону» в матче против «Челси»

Матч ТВ14:27

«Эвертон» обыграл «Челси» в матче 31-го тура чемпионата Англии

Советский спорт14:24

«Челси» проиграл «Эвертону» в гостевом матче

Спорт-Экспресс14:30

«Эвертон» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии по футболу

Sputnik Грузия01:36

«Эвертон» – «Челси»: как завершится поединок?

Все про Спорт рувчера в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Происшествия

Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи

Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:59
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Происшествия

Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Обновлено в 13:24
Футбол

Семак: пересмотрел момент с Дзюбой, это чистейший пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о спорном эпизоде в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1), в котором форвард петербургского клуба Артём Дзюба упал в штрафной соперника.
Обновлено в 14:12
Политика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Врач московской клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого полгода назад проходила лечение певица Юлия Началова, назвал ее смерть случайностью и опроверг информацию о том, что артистка страдала от диабета, волчанки или наркозависимости.
Обновлено в 11:45
Происшествия

МВД Сербии сообщило о задержании семи участников протестов в Белграде

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой назвала новую дату похорон певицы

Обновлено в 09:20
Происшествия

Бывшего вице-президента «Росгосстраха» обвиняют в хищении 7 миллиардов

Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, которого обвиняют в хищении не менее 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 15:29
Политика

ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Вспышки и грохот: в Мариуполе пылает меткомбинат «Азовсталь» - кадры

Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях, передает "Российский Диалог". На них видны огонь и столб дыма над заводом.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр после сообщения о минировании

Все помещения бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в центре Москвы проверяют после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:02
Космос

Россия и США совместно смоделируют полет на Луну

Совместный российско-американский экспериментальный проект SIRIUS будет запущен 19 марта.
Обновлено в 15:20
Футбол

Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти

На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Общество

Американка родила шестерых близнецов за девять минут

Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут.
Обновлено в 15:36
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Два человека пострадали в воскресенье при взрыве в центральной части Лос-Анджелеса.
Обновлено в 13:53
Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

Обновлено в 08:53
Политика

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Политика

Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.
Обновлено в 15:23
Хоккей

«Локомотив» одержал первую победу в серии со СКА

Ярославский "Локомотив" сыграл со СКА в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:31
Политика

Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению

Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:41
Политика

Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы

В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Футбол

Киевское «Динамо» переиграло «Олимпик»

В чемпионате Украины сыгран ещё один матч 22-го тура. "Олимпик" и "Динамо" забили все свои мячи до перерыва.
Обновлено в 15:29
Политика

Савченко прокомментировала ход президентской кампании на Украине

Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Певице Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, проведена операция, сообщает Star Hit со ссылкой на анонимные источники.
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

В Париже арестовали около 200 человек после акции «желтых жилетов»

В Париже около 200 участников акции «желтых жилетов» поместили под стражу после беспорядков 16 марта.
Обновлено в 05:21
Футбол

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу с пенальти

Обновлено в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильфи Сигурдссон
Исландский футболист
Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ришарлисон де Андраде
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Эвертон» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное