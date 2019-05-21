Футбол
«Челси» продлил контракт с ЖируSport24.ru 07:30
«Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру. Новое соглашение с 32-летним французом рассчитано на сезон-2019/20.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Обновлено в 13:31
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Технологии
ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver
17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области задержали
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша задержали в рамках уголовного дела.
Обновлено в 05:09
Игры
Трейлер к запуску American Fugitive: вид сверху на побег из тюрьмы и месть в США 1980-х
Издательство Curve Digital и разработчики из Fallen Tree Games выпустили на PlayStation 4 и ПК свой ностальгический боевик American Fugitive с открытым миром и видом с высоты птичьего полёта.
Обновлено в 13:23
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Общество
Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Авто
Названы цены и комплектации нового кроссовера Hyundai Venue
Под капотом нового Hyundai Venue установлен 120-сильный турбомотор объемом 1,0 литра.
Обновлено вчера в 07:16
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек
Обновлено в 13:32
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации, сообщает РИА "Новости" В настоящее время такая обязанность медицинских учреждений нигде не прописана, поэтому в каждом конкретном случае принимается новое решение.
Обновлено в 08:03
Общество
Забор на месте возведения храма в Екатеринбурге будет демонтирован
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Париж не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, поскольку церемония будет проходить на уровне премьер-министров государств – возглавлять ее будет глава правительства Франции Эдуард Филипп, передает ФАН.
Обновлено в 14:10
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин и Лукашенко пообщаются на саммите ЕАЭС в Нур-Султане
Президент России Владимир Путин пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25