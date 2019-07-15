Футбол
«Челси» продлил контракт с Мэйсоном МаунтомРИА Новости вчера в 09:55
Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом. Новое соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано до 2024 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)
Советский спортвчера в 11:22
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента украинского МИДа Олег Волошин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его желание "победить Россию".
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых ввели в России
ГОСТ на оказание фотоуслуг новорожденным был впервые введен на территории РФ.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
В Сирии удар российского истребителя оставил 12-метровую воронку
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Эксперимент по снятию наличных в магазинах распространят на всю страну
Крупнейшие банки России намерены расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных денег с карт.
Обновлено вчера в 02:56
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Верховный суд Украины признал законность снятия кандидатуры Шария
Верховный суд признал законность снятия кандидатуры блогера по итогам пересмотра дела по иску Шария и его партии к Центральной избирательной комиссии Украины в апелляционном порядке в составе коллегии судей Кассационного административного суда.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено вчера в 05:35
Космос
В 2020 году Евпатория установит связь с космосом
Обновлено вчера в 06:33
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
В Алеппо восстановили разрушенный во время войны древний рынок
Древний рынок, пострадавший во время войны, восстановили в старом Алеппо. Рынку Сакатыя несколько сотен лет.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено вчера в 12:20
Космос
США заявили о желании защитить свои артефакты на Луне
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Ученую из США задушили и бросили в нацистском бункере на Крите
Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
Обновлено вчера в 22:29
Баскетбол
Бен Симмонс подпишет пятилетний контракт с «Филадельфией» на $170 млн
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Врач перечислила, что поможет убить вредные бактерии в курином мясе
«Вечерняя Москва» попросила экспертов — врачей и инфекционистов — прокомментировать результаты исследования.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Мексиканские страсти: Эдит Гонсалес умерла от рака, Алехандра Мальдонадо борется с рассеянным склерозом
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье
Обновлено вчера в 07:38
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Наука
В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга
В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено вчера в 07:28