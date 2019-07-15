Футбол

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 годаSport24.ru 11:00

«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом. Новое соглашение рассчитано на 5 лет до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонской команды. Маунт находится в структуре лондонцев с возраста шести лет, он был капитаном молодежной команды «Челси».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года

Sport24.ru11:00

«Челси» продлил контракт с Маунтом, игравшим у Лэмпарда в «Дерби»

Чемпионат12:51

Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)

Советский спорт11:22

«Челси» продлил контракт с воспитанником команды

Евро-футбол.ру11:01

«Челси» подписал контракт с Маунтом

Матч ТВ09:55

«Челси» продлил контракт с Мэйсоном Маунтом

РИА Новости09:55

Моунт продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Soccer.ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Обновлено в 09:38
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам

Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Космос

Против строительства гигантского телескопа на Гавайях протестуют демонстранты

Активисты протестуют против строительства гигантского телескопа на земле, которую некоторые коренные гавайцы считают священным местом поклонения богам.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi

В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

К спасению Alitalia подключилась семья Бенеттон

Ведущую роль по спасению Alitalia взял на себя национальный оператор железных дорог Италии Ferrovie dello Stato, который намерен приобрести 30% акций.
Обновлено в 04:33
Финансы

Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение.
Обновлено в 12:44
Политика

Министр обороны Германии уйдет в отставку

Урсула фон дер Ляйен уйдет в отставку с поста министра обороны Германии независимо от исхода голосования в Европарламенте.
Обновлено в 11:09
Автоспорт

Механики «Ред Булла» установили новый мировой рекорд

Обновлено в 15:58
Технологии

Сбербанк разработал модель по предсказанию выручки на 9 месяцев вперед

Модель позволяет получать прогнозы выручки текущего года по всем активным ИНН на 9 месяцев раньше опубликованных сведений.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика

В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 13:48
Политика

Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

София Ротару больше не живет в Крыму

Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Политика

Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено в 11:13
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
ещё по теме
Мейсон Маунт
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и молодёжной сборной Англии, выступающий на правах аренды за «Дерби Каунти».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное