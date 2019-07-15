Футбол
«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 годаSport24.ru 11:00
«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом. Новое соглашение рассчитано на 5 лет до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонской команды. Маунт находится в структуре лондонцев с возраста шести лет, он был капитаном молодежной команды «Челси».
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