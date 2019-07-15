Футбол

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 годаSport24.ru 11:00

«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом. Новое соглашение рассчитано на 5 лет до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонской команды. Маунт находится в структуре лондонцев с возраста шести лет, он был капитаном молодежной команды «Челси».
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«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года

Sport24.ru11:00

«Челси» продлил контракт с Маунтом, игравшим у Лэмпарда в «Дерби»

Чемпионат12:51

Моунт продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Soccer.ru09:29

«Челси» продлил контракт с воспитанником команды

Евро-футбол.ру11:01

«Челси» подписал контракт с Маунтом

Матч ТВ09:55

«Челси» продлил контракт с Мэйсоном Маунтом

РИА Новости09:55

Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)

Советский спорт11:22
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В Ярославле встречают министра здравоохранения Веронику Скворцову

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Сбербанк сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ.
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Мейсон Маунт
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и молодёжной сборной Англии, выступающий на правах аренды за «Дерби Каунти».
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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