«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом. Новое соглашение рассчитано на 5 лет до 2024 года, сообщает официальный сайт лондонской команды. Маунт находится в структуре лондонцев с возраста шести лет, он был капитаном молодежной команды «Челси».

«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года

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