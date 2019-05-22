Футбол

«Челси» продлил контракт с 37-летним КабальероБомбардир.ру вчера в 11:45

«Челси» объявил о продлении контракта с голкипером Вилли Кабальеро. Новое соглашение с 37-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2019/20.
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Вилли Кабальеро: «Решение остаться в „Челси“ далось мне легко»

Спорт-Экспрессвчера в 23:29

Кабальеро продолжит играть за «Челси»

Советский спортвчера в 11:06

«Челси» продлил контракт с Кабальеро до конца сезона-2019/20

Чемпионатвчера в 10:39

«Челси» продлил контракт с 37-летним вратарем

Sportbox.RUвчера в 11:03

Кабальеро продлил контракт с «Челси»

Sport24.ruвчера в 10:55

«Челси» продлил контракт с 37-летним вратарем

Матч ТВвчера в 11:03

«Челси» продлил контракт с Кабальеро на год

Sports.ruвчера в 10:31
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Происшествия

За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане

После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено вчера в 20:01
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

В конфетах «Коровка» нашли растительные жиры

Всего экспертизу прошли конфеты семи брендов: «Коровка» («Рот Фронт»), «Сливочки из крыночки» («Ивкон»), «Азовская молочная» (Азовская кондитерская фабрика), «Каждый день» (Вознесенский пищевой комбинат), а также конфеты «Александровские коровки», «Просто» и «Д», изготовленные на фабрике «Сладовянка».
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

США направили Турции ультиматум в связи с покупкой С-400

Власти США направили Турции ультиматум, в котором потребовали в течение двух недель отказаться от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено 21 мая в 18:29
Хоккей

Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную

Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Российские ученые доказали, что «программа старения» существует

Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Робин Аррен из «Игры престолов» изменился до неузнаваемости

Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе

У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено вчера в 06:00
Единоборства

Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова сокращены на 35 дней

Российские бойцы смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов смогут вернуться в октагон на 35 дней раньше.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено вчера в 01:34
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

Обновлено вчера в 21:33
Авто

Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной Рады

Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака

По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Общество

«Русских не любят за то, что выживают чехов»: экс-директор уральских «Трех толстяков» — о Праге

Москвич Мартин Калиш, который вместе с командой вырастил из одного пивного бара на Родонитовой в Екатеринбурге сеть из 13 заведений, уже третий год живет в Праге, где вместе с партнером-чехом занимается бизнесом.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд

Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
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Вильфредо Кабальеро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, вратарь клуба «Челси» и сборной Аргентины.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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