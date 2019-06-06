Футбол

Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласованProstoProSport 09:43

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. Как сообщает The Telegraph, сумма перехода 28-летнего игрока сборной Бельгии составит 130 миллионов фунтов, включая бонусы.
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СМИ: «Челси» и «Реал» договорились о трансфере Азара за 130 миллионов фунтов

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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