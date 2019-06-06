Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласованProstoProSport 09:43

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. Как сообщает The Telegraph, сумма перехода 28-летнего игрока сборной Бельгии составит 130 миллионов фунтов, включая бонусы.

Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован

Авто ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.

Экономика США вышли на первое место по инвестициям в Россию США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.

Политика Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Футбол «Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.

Политика Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.

Общество ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Политика Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».

Общество Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш» Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Политика Путин назвал условие снятия санкций с ЕС «Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Наука V-образный пассажирский самолет изменит авиацию Голландская авиакомпания KLM финансирует создание нового типа самолета с условным названием Flying ‑ V. Такие воздушные суда принципиально изменят гражданскую авиацию, сообщает портал Unilad.

Религия Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.