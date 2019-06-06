Футбол
Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласованProstoProSport 09:43
«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. Как сообщает The Telegraph, сумма перехода 28-летнего игрока сборной Бельгии составит 130 миллионов фунтов, включая бонусы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фабрегас назвал ожидаемый переход Азара в «Реал» плохой новостью для «Барселоны»
Матч ТВвчера в 21:10
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
Обновлено в 10:21
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Политика
Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 10:12
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году
Обновлено в 08:16
Кино
Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»
Обновлено в 10:20
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Политика
Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07
Кино
Джулия Робертс: финал «Красотки» должен был быть другим
Обновлено вчера в 18:01
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
Общество
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин назвал условие снятия санкций с ЕС
«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
Наука
V-образный пассажирский самолет изменит авиацию
Голландская авиакомпания KLM финансирует создание нового типа самолета с условным названием Flying ‑ V. Такие воздушные суда принципиально изменят гражданскую авиацию, сообщает портал Unilad.
Обновлено вчера в 08:24
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество
В Петербурге появится новый перинатальный центр
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Обновлено в 08:08