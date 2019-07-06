Футбол

«Челси» продал Морату в «Атлетико»Sport24.ru 07:31

«Атлетико» взял Морату у «Челси» в полуторагодовую аренду в январе, однако решил выкупить права на 26-летнего испанца, который успел провести за мадридский клуб 15 матчей в Ла Лиге и забил 6 голов. Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ узнали, за какую сумму «Атлетико» приобрел Морату

Sportbox.RU13:24

СМИ узнали, за какую сумму «Атлетико» приобрел Морату

Матч ТВ13:24

Мората продолжит карьеру в «Атлетико»

Soccer.ru07:36

«Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Мораты

Советский спорт08:15

«Челси» продал Морату в «Атлетико»

Sport24.ru07:31

Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты

Чемпионат12:50

«Челси» объявил о переходе Мораты в «Атлетико»

Спорт-Экспресс07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено в 18:15
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Музыка

Концерт группы A-Studio в Батуми отменен

Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
Наука

Общая масса холодного и горячего материала галактических скоплений остается неизменна

Международная группа, возглавляемая астрофизиками из Университета Мичигана и Университета Бирмингема, 12 лет собирала данные и, наконец, измерила массы галактических скоплений.
Обновлено в 05:01
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Общество

Названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму ущерба от наводнений в Иркутской области, передает ТАСС.
Обновлено в 16:57
Общество

УК «Квартал» Балашихи: «Школа ЖКХ нашего двора» показала верно выбранное направление – с жителями необходимо идти на контакт: слышать и выполнять их требования»

Если жители по какой-либо причине не могут прийти в управляющую компанию, то ООО «Квартал-2005» идет в выходной день во двор к своим жителям.
Обновлено в 12:03
Общество

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Наука

Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

Обновлено в 13:47
Политика

Россия поставила НАТО условия по ракетам

Постоянное представительство России при НАТО заявило, при каких условиях не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное