Футбол
«Челси» продал Морату в «Атлетико»Sport24.ru 07:31
«Атлетико» взял Морату у «Челси» в полуторагодовую аренду в январе, однако решил выкупить права на 26-летнего испанца, который успел провести за мадридский клуб 15 матчей в Ла Лиге и забил 6 голов. Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 млн евро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
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В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
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В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
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Происшествия
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Концерт группы A-Studio в Батуми отменен
Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
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Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
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Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
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Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»
Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
Наука
Общая масса холодного и горячего материала галактических скоплений остается неизменна
Международная группа, возглавляемая астрофизиками из Университета Мичигана и Университета Бирмингема, 12 лет собирала данные и, наконец, измерила массы галактических скоплений.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 17:32
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Общество
Названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму ущерба от наводнений в Иркутской области, передает ТАСС.
Обновлено в 16:57
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Если жители по какой-либо причине не могут прийти в управляющую компанию, то ООО «Квартал-2005» идет в выходной день во двор к своим жителям.
Обновлено в 12:03
Общество
Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
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Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено в 13:47
Политика
Россия поставила НАТО условия по ракетам
Постоянное представительство России при НАТО заявило, при каких условиях не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52