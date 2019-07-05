«Атлетико» взял Морату у «Челси» в полуторагодовую аренду в январе, однако решил выкупить права на 26-летнего испанца, который успел провести за мадридский клуб 15 матчей в Ла Лиге и забил 6 голов. Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 млн евро.

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Космос Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Политика Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3% Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.

Политика Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.

Футбол Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок "Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.

Происшествия Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной "К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.

Гаджеты Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Политика Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей нескольких таможен на западе страны написать заявления об отставке.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Происшествия Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.

Космос В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.