Футбол
«Челси» продал Морату в «Атлетико»Sport24.ru 07:31
«Атлетико» взял Морату у «Челси» в полуторагодовую аренду в январе, однако решил выкупить права на 26-летнего испанца, который успел провести за мадридский клуб 15 матчей в Ла Лиге и забил 6 голов. Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 млн евро.
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