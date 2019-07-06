«Атлетико» взял Морату у «Челси» в полуторагодовую аренду в январе, однако решил выкупить права на 26-летнего испанца, который успел провести за мадридский клуб 15 матчей в Ла Лиге и забил 6 голов. Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 млн евро.

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Происшествия Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил Начальник пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых заявил ТАСС, что водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза выжил после инцидента.

Футбол Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление Месси Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Культура Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Общество Строящие нефтезавод китайцы не платят омским поставщикам (полный текст) Шестого июня Арбитражный суд Омской области принял к производству иск Завода строительных конструкций № 1 к филиалу "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" в городе Омске о взыскании 10,4 млн. руб.

Политика В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Политика Заявление Зеленского о «Северном потоке — 2» оценили на Украине Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понимает мотивов США в противодействии строительству «Северного потока — 2». По его словам, обращение украинского лидера к американскому президенту Дональду Трампу показывает отчаяние Киева в этом вопросе.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Футбол «Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак» Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».

Единоборства Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC Непобеждённый экс-чемпион Bellator и One Бен Аскрен (19-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, проиграв нокаутом за пять секунд Хорхе Масвидалю (34-14).

Футбол «Локомотив» выиграл Суперкубок России Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.

Армия и оружие Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве Две российские эскадры под командованием графа Алексея Орлова, включавшие в себя девять линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомогательных судов, обнаружили на рейде Чесменской бухты турецкую флотилию: 16 линейных кораблей, шесть фрегатов, шесть парусно-гребных судов, 13 галер и 32 малых судов.

Шоу-бизнес 45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике 32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.

Кино В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.

Общество Медведев велел провести всероссийскую диспансеризацию населения Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.