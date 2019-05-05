Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезонГазета.Ru 14:15
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Обновлено в 13:18
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Матвеев рассказал о состоянии госпитализированных пассажиров сгоревшего самолета
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев рассказал о состоянии госпитализированных пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот».
Обновлено в 14:40
Футбол
Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов
Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Политика
Бывшие члены террористической организации появились с георгиевскими лентами на приеме в посольстве РФ в Афганистане
Обновлено в 11:00
Авто
Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю
Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Футбол
Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок»
Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.
Обновлено в 10:21
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»
Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено в 12:04
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия
У Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 12:08
Футбол
«Рома» упустила победу над «Дженоа»
«Рома» (59 очков) располагается на пятом месте, «Дженоа» (36 очков) - 16-й.
Обновлено в 14:05