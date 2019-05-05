«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезонГазета.Ru 14:15

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

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