Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезонГазета.Ru 14:15

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
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«Челси» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов — 2019/20

Sport24.ru15:11

«Челси» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон

Советский спорт14:14

«Челси» завоевал путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон

Чемпионат14:06

«Челси» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Матч ТВ14:06

«Челси» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон

Спорт-Экспресс13:39

«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Sport.ru15:43

«Челси» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов

Sports.ru13:35
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета

Обновлено в 16:13
Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено в 15:48
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»

В результате трегедии погибли 13 человек, двое из которых дети. Эти цифры уже подтвердил СК РФ.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Игры

Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3

Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено вчера в 15:25
Игры

Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа

Обновлено в 08:17
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Происшествия

«До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево

Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Глава Минтранса прибыл на место ЧП в аэропорту Шереметьево

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварийной посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

Пассажир сгоревшего самолёта заявил, что в борт ударила молния

Обновлено в 16:33
Футбол

Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе

Обновлено вчера в 15:14
Политика

Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии

Выдвиженец правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии, заявил премьер страны Зоран Заев.
Обновлено в 16:39
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Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
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Армия и оружие

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В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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