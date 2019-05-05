Футбол
«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезонГазета.Ru 14:15
Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено в 15:48
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»
В результате трегедии погибли 13 человек, двое из которых дети. Эти цифры уже подтвердил СК РФ.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле
Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Игры
Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3
Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).
Обновлено вчера в 15:25
Игры
Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа
Обновлено в 08:17
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Происшествия
«До выяснения причин летать на Superjet нельзя»: авиаэксперт Вадим Лукашевич о катастрофе в Шереметьево
Авиаэксперт Вадим Лукашевич объяснил, почему даже попадание молнии в самолет не должно было привести к катастрофе и почему др выяснения причин катастрофы стоит ввести мораторий на полеты этой модели самолетов.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Глава Минтранса прибыл на место ЧП в аэропорту Шереметьево
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварийной посадки авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Футбол
Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии
Выдвиженец правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски победил на выборах президента Северной Македонии, заявил премьер страны Зоран Заев.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы
Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31