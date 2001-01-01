Футбол

«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за ЛэмпардаSports.ru 10:22

«Челси» изучает возможность приглашения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. Но пока что лондонцы не контактировали с его нынешним клубом – «Дерби Каунти». Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
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СМИ: «Челси» должен будет выплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Матч ТВ11:53

«Дерби» потребует от «Челси» 4,5 млн евро за Лэмпарда

Евро-футбол.ру11:45

«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда

Sports.ru10:22

BBC: «Челси» заплатит за Лэмпарда 4 миллиона

Бомбардир.ру10:56

СМИ: «Челси» должен будет выплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Спорт-Экспресс10:50

«Дерби Каунти» потребует у «Челси» за Лэмпарда 4 млн фунтов

Soccer.ru11:35
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