Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за ЛэмпардаSports.ru 14 июня в 10:22
«Челси» изучает возможность приглашения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. Но пока что лондонцы не контактировали с его нынешним клубом – «Дерби Каунти». Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
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«Дерби Каунти» хочет продлить контракт с Лэмпардом, чтобы он не уходил в «Челси»
Sport24.ruвчера в 11:48
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