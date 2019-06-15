Футбол

«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за ЛэмпардаSports.ru вчера в 10:22

«Челси» изучает возможность приглашения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. Но пока что лондонцы не контактировали с его нынешним клубом – «Дерби Каунти». Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
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