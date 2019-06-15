Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за ЛэмпардаSports.ru вчера в 10:22
«Челси» изучает возможность приглашения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. Но пока что лондонцы не контактировали с его нынешним клубом – «Дерби Каунти». Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Футбол
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
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Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
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Обновлено в 15:33
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Обновлено в 09:00
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Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
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