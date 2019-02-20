Футбол
«Челси» при Абрамовиче потратил £2,76 млрд на зарплаты футболистамREGNUM 06:24
Лондонский «Челси» потратил на зарплаты футболистам £2,76 млрд, начиная с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
Путин признал устаревшим Договор о РСМД
Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако США использовали для выхода из него надуманные обвинения.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам
«Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин заявил, что бизнес не должен постоянно «ходить под статьей»
"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию.
Обновлено в 05:32
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести
Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин выступил с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing
Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Воеіпд 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.
Обновлено в 08:47
Происшествия
После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело
Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:37
Политика
В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин предложил программу «Земский учитель»
Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение
Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат»
Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Политика
Лавров назвал угрозы США венесуэльским военным нарушением устава ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении устава Организации Объединенных Наций (ООН) и вмешательстве во внутренние дела страны из-за угроз венесуэльским военным.
Обновлено в 09:23
Происшествия
На заводе пластмасс в Симферополе произошел пожар
Обновлено в 04:31
Происшествия
В центре Саратова обрушилось здание
Сегодня в центре Саратова произошло частичное обрушение здания на пересечении улиц Мичурина и Соборной.
Обновлено в 08:37
Футбол
Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму
В контрольном матче с испанской "Картахеной" Алан был заменен на 16 минуте. Дзагоев получил повреждение и покинул поле на носилках.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего начальника ИК-1
Кировский районный суд Ярославля распорядился поместить под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1, работники которой жестоко избили осужденного, Дмитрия Николаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Футбол
Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 15 февраля в 07:01
Политика
Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что для биомассы и фауны в Черном море оказалась под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Коты затопили квартиру в Санкт-Петербурге
Обновлено в 07:08
Экономика
Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%
Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений
Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 06:40