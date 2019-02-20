«Челси» при Абрамовиче потратил £2,76 млрд на зарплаты футболистамREGNUM 06:24

Лондонский «Челси» потратил на зарплаты футболистам £2,76 млрд, начиная с 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович.

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«Челси» при Абрамовиче потратил £2,76 млрд на зарплаты футболистам

Политика Путин признал устаревшим Договор о РСМД Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако США использовали для выхода из него надуманные обвинения.

Политика Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно»,— заявил он.

Армия и оружие Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона» Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

Политика Путин заявил, что бизнес не должен постоянно «ходить под статьей» "Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Происшествия Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.

Экономика Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.

Политика Путин выступил с посланием к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию.

Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

Происшествия Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в 2 тыс. м. В это время на посадку заходил пассажирский Воеіпд 737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта.

Происшествия После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.

Политика Путин предложил программу «Земский учитель» Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.

Происшествия Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.

Армия и оружие Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат» Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".

Армия и оружие В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Политика Лавров назвал угрозы США венесуэльским военным нарушением устава ООН Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нарушении устава Организации Объединенных Наций (ООН) и вмешательстве во внутренние дела страны из-за угроз венесуэльским военным.

Происшествия В центре Саратова обрушилось здание Сегодня в центре Саратова произошло частичное обрушение здания на пересечении улиц Мичурина и Соборной.

Футбол Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму В контрольном матче с испанской "Картахеной" Алан был заменен на 16 минуте. Дзагоев получил повреждение и покинул поле на носилках.

Происшествия Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего начальника ИК-1 Кировский районный суд Ярославля распорядился поместить под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1, работники которой жестоко избили осужденного, Дмитрия Николаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что для биомассы и фауны в Черном море оказалась под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.

Экономика Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7% Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.