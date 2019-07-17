Футбол

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цветаSoccer.ru 04:58

Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020. Новый дизайн был вдохновлен культурой 1960-х годов юго-западного Лондона.
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«Челси» представил новую форму, вдохновленную британской субкультурой

Sport24.ru04:54

«Челси» представил гостевую белую форму (фото)

Советский спорт05:57

«Челси» презентовал выездную форму на сезон-2019/20. На рукавах виден флаг России

Спорт-Экспресс04:01

«Челси» представил новый комплект формы в стиле субкультуры Лондона 1960-х годов

Матч ТВ05:37

«Челси» представил выездную форму. На рукавах и воротнике цвета флага России

Чемпионат05:02

«Челси» представил гостевую форму. На воротнике и рукавах присутствует российский триколор

Sports.ru05:39

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Soccer.ru04:58
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Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

Обновлено в 06:13
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Двух маленьких леопардов и тигра тайно пытались вывезти из Краснодара

Мужчина пытался вывезти их из города вечерним рейсом Краснодар - Узбекистан без оформления необходимых документов.
Обновлено вчера в 07:35
Авто

В Москве откроют первый шоурум автомобилей, как у Путина – Aurus

Организаторы первого шоурума российских представительских автомобилей Aurus, судя по всему, хотят открыть его как можно скорее.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Общество

Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма

Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:21
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Авто

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

Обновлено в 02:22
Культура

Змея Горыныча и башни с пиротехникой покажут на фестивале «Ростех»

Для юбилейного фестиваля выбрали особый талисман – огнедышащего Змея Горыныча.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Кино

«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр

Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
Обновлено в 05:00
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Общество

Зауральцы увидят лунное затмение

Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области.
Обновлено 15 июля в 01:30
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Футбол

Гризманн сравнил Месси с Леброном Джеймсом

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Рома Жуков грозит отобрать шестерых детей у бывшей жены

Обновлено вчера в 18:04
Общество

Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах

В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения магазинов, аптек и других коммерческих объектов в многоквартирных домах.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:29
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