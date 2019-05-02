Футбол

«Челси» презентовал новую форму на следующий сезонЕвро-футбол.ру 05:00

Лондонский "Челси" представил новый комплект домашней формы на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционном для клуба синем цвете. На футболке изображен узор с фрагментами домашнего стадиона команды "Стэмфорд Бридж".
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«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Матч ТВ03:54

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Чемпионат04:00

«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Sport24.ru03:57

«Челси» презентовал форму на следующий сезон

RT на русском05:51

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru03:09

«Челси» представил новую форму. В презентации поучаствовал Азар

Sports.ru05:09

«Челси» показал домашнюю форму на сезон-2019/20

Бомбардир.ру29 апреля в 05:47
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В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

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Футбол

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Футбол

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В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу

Три подростка в штате Нью-Йорк обвиняются в сговоре взорвать бомбу в школе, сообщает телеканал ABC7 .
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Космос

Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s

Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
Обновлено в 08:06
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Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
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В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

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Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

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Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
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День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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Опубликована символическая сборная недели по итогам первых полуфиналов Лиги чемпионов.
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«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы.
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