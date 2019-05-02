Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезонSoccer.ru 03:09

Футбольный клуб "Челси" презентовал новую форму. В новом комплекте домашней формы лондонская команда будет выступать в сезоне 2019/20. Отметим, что презентовал форму лидер команды Эден Азар, что в некоторой мере опровергает слухи о его возможном уходе из клуба.
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«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Чемпионат04:00

«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Sport24.ru03:57

«Челси» представил новую форму. В презентации поучаствовал Азар

Sports.ru05:09

«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Sportbox.RU03:54

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru03:09

«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Матч ТВ03:54

«Челси» показал домашнюю форму на сезон-2019/20

Бомбардир.ру29 апреля в 05:47
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Футбол

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