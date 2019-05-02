Футбол
«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезонSport24.ru 03:57
«Челси» представил домашнюю форму, в которой лондонская команда будет выступать в следующем сезоне. Экипировка от компании Nike выполнена в темно-синем цвете. На форме также присутствует узор с фрагментами домашнего стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Музыка
В Омске Валерий Гергиев даст два концерта
Первый концерт - благотворительный: места в зале занимают студенты музыкальных колледжей и учащиеся детских школ искусств.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве
Обновлено в 07:43
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Хоккей
СКА официально объявил об уходе Прохоркина
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА объявил об уходе из команды нападающего Николая Прохоркина.
Обновлено в 07:33
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 08:30
Хоккей
«Витязь» подписал Йоонаса Няттинена
В сезоне-2018/19 Няттинен выступал за «Нефтехимик». В 54 матчах форвард набрал 28 (16+12) очков. Команда не попала в плей-офф КХЛ.
Обновлено в 07:08
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
Обновлено в 06:06
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Музыка
Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В штабе Зеленского заговорили об амнистии для ополченцев Донбасса
Советник Владимира Зеленского Иван Апаршин рассказал о том, что амнистия для ополченцев Донбасса возможна.
Обновлено в 07:33
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Подняться за 15 секунд: доля безналичных расчетов вырастет до 65%
Скорость решает всё СБП внесет существенный вклад как в развитие платежных технологий, так и в увеличение доли безналичных платежей в целом, которая в конце года составит не менее 65%, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Анна Снаткина панически боится летать
Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Политика
Анохин призвал Резника срочно сдать тест на наркотики
Анохин заявил, что Резник обязательно должен сдать тест на наличие наркотиков в организме и в случае, если информация подтвердится, – сдать свой мандат.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Британии
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Политика
Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Кильмезском районе горит деревня
2 мая 2019 в 10:00 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кировской области поступила информация о том, что в д. Кульма Кильмезского района горят несколько домов.
Обновлено в 08:22