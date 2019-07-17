Футбол

ФК «Челси» представил новую выездную формуИзвестия 07:37

Английский футбольный клуб «Челси» презентовал выездную форму на новый сезон. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба команды. Футболисты «Челси» будут играть в сезоне-2019/20 в белой форме с цветами флага России на воротниках и рукавах, пишет «Спорт-Экспресс».
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«Челси» представил выездную форму. На рукавах и воротнике цвета флага России

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