Футбол
ФК «Челси» представил новую выездную формуИзвестия 07:37
Английский футбольный клуб «Челси» презентовал выездную форму на новый сезон. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба команды. Футболисты «Челси» будут играть в сезоне-2019/20 в белой форме с цветами флага России на воротниках и рукавах, пишет «Спорт-Экспресс».
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Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
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Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
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Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
ЖКХ
Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме
Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
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В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
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План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
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