Футбол

«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезонSport24.ru 03:57

«Челси» представил домашнюю форму, в которой лондонская команда будет выступать в следующем сезоне. Экипировка от компании Nike выполнена в темно-синем цвете. На форме также присутствует узор с фрагментами домашнего стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».
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«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Sport24.ru03:57

«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Матч ТВ03:54

«Челси» показал домашнюю форму на сезон-2019/20

Бомбардир.ру29 апреля в 05:47

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru03:09

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Чемпионат04:00

«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Sportbox.RU03:54
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Происшествия

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии 2 мая

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Обновлено в 03:25
Футбол

Бернарду Силва исключил свой переход в «Барселону»

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Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Культура

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
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Названы самые популярные французские автомобили в России

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Обновлено вчера в 09:47
Политика

Помпео: США могут провести военную операцию в Венесуэле

США могут инициировать проведение военной операции в Венесуэле, если посчитают такой шаг необходимым, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Отель в Чехии, который не пустил россиян из-за Крыма, выиграл суд

Конституционный суд Чехии признал законным действия владельца отеля, который отказывался заселять россиян без признания Крыма украинским.
Обновлено 30 апреля в 22:39
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты

Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730

Обновлено в 01:19
Происшествия

В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности

В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено вчера в 19:50
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
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Политика

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Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Космос

Марс в фотографиях и звуках. Жизнь ровера Opportunity уместили в двухминутный ролик

Музыкант и режиссер Джон Босвелл создал двухминутное видео про жизнь ровера Opportunity на Марсе.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Музыка

На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Гаджеты

Камера LG G8 ThinQ протестирована DxOMark, в сводном рейтинге смартфон занял 21 место

DxOMark продолжает тестировать камеры смартфонов LG, на этот раз французские специалисты исследовали флагман G8 ThinQ.
Обновлено вчера в 09:37
Наука

Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана

Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено 30 апреля в 11:05
Космос

Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили

Испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя было отложено в четверг из-за сильного ветра.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

США испытают прототипы гиперзвукового оружия

До конца 2019 года Пентагон планирует провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов.
Обновлено в 00:52
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье

Врачи назвали ранние признаки инсульта

Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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