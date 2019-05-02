Футбол
«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезонSport24.ru 03:57
«Челси» представил домашнюю форму, в которой лондонская команда будет выступать в следующем сезоне. Экипировка от компании Nike выполнена в темно-синем цвете. На форме также присутствует узор с фрагментами домашнего стадионе лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии 2 мая
Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Обновлено в 03:25
Футбол
Бернарду Силва исключил свой переход в «Барселону»
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал информацию о заинтересованности в нем «Барселоны».
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом
В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Культура
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни
Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Помпео: США могут провести военную операцию в Венесуэле
США могут инициировать проведение военной операции в Венесуэле, если посчитают такой шаг необходимым, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Отель в Чехии, который не пустил россиян из-за Крыма, выиграл суд
Конституционный суд Чехии признал законным действия владельца отеля, который отказывался заселять россиян без признания Крыма украинским.
Обновлено 30 апреля в 22:39
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности
В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено вчера в 19:50
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму
Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:31
Космос
Марс в фотографиях и звуках. Жизнь ровера Opportunity уместили в двухминутный ролик
Музыкант и режиссер Джон Босвелл создал двухминутное видео про жизнь ровера Opportunity на Марсе.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Музыка
На «Евровидении» ввели новое правило
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Камера LG G8 ThinQ протестирована DxOMark, в сводном рейтинге смартфон занял 21 место
DxOMark продолжает тестировать камеры смартфонов LG, на этот раз французские специалисты исследовали флагман G8 ThinQ.
Обновлено вчера в 09:37
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана
Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено 30 апреля в 11:05
Космос
Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили
Испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя было отложено в четверг из-за сильного ветра.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» назвали составы на матч Лиги чемпионов
Тренерские штабы испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
США испытают прототипы гиперзвукового оружия
До конца 2019 года Пентагон планирует провести испытания прототипов двух боевых гиперзвуковых аппаратов.
Обновлено в 00:52
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки инсульта
Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12