Футбол
«Челси» представил форму с российским триколоромГазета.Ru 05:35
На воротнике и рукавах футболок присутствуют элементы, раскрашенные в российский триколор. В прошлом сезоне "Челси" занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Обновлено в 09:59
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Дома продают за один швейцарский франк (примерно 64 рубля).
Обновлено в 09:30
Футбол
Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели
Думаю, к концу этой недели ситуация окончательно разрешится, цитирует Барбозу Sport24.ru.
Обновлено в 04:29
Политика
Полиция получит право объявлять предостережения
В соответствии с законодательством профилактикой правонарушений могут заниматься ОВД, органы прокуратуры, ФСБ и УИС, но в законах «О Федеральной службе безопасности» и «О прокуратуре РФ» право сотрудников объявлять предостережение закреплено, а в законе «О полиции» – нет.
Обновлено в 10:03
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Компания Илона Маска собралась совместить мозг человека с компьютером
Созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях.
Обновлено в 10:34
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Транспорт
Россиян захотели заставить платить за проезд по бесплатным дорогам
Документ разрешает взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера, даже если у них нет бесплатной альтернативы (по нынешнему законодательству это невозможно).
Обновлено в 10:49
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17
Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
В 2020 году появятся смартфоны с камерами на 108 Мп и 10-кратным зумом
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено 15 июля в 20:58
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.
Обновлено в 09:39
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Футбол
«Зенит» хочет приобрести Гилерме
Как сообщил в своем телеграмм-канале известный комментатор Нобель Арустамян, желание приобрести Гилерме выразил главный тренер клуба Сергей Семак.
Обновлено в 10:35
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05