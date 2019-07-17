Футбол

«Челси» представил форму с российским триколоромГазета.Ru 05:35

На воротнике и рукавах футболок присутствуют элементы, раскрашенные в российский триколор. В прошлом сезоне "Челси" занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Челси» представил новую форму, вдохновленную британской субкультурой

Sport24.ru04:54

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«Челси» презентовал выездную форму на сезон-2019/20. На рукавах виден флаг России

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«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
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