Футбол
«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезонSoccer.ru 03:09
Футбольный клуб "Челси" презентовал новую форму. В новом комплекте домашней формы лондонская команда будет выступать в сезоне 2019/20. Отметим, что презентовал форму лидер команды Эден Азар, что в некоторой мере опровергает слухи о его возможном уходе из клуба.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Хоккей
Прохоркин официально покинул СКА
Петербургский СКА в четверг официально попрощался с нападающим Николаем Прохоркиным, который продолжит карьеру за океаном.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 09:05
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
Военный моряк совершил самоубийство в Одессе
По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за время конфликта в Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих, подчеркивается в материале.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Политика
Преемница Меркель выступила за «Северный поток — 2»
Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству DPA заявила о поддержке проекта "Северный поток — 2". Об этом пишет Das Bild.
Обновлено в 08:07
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Футбол
Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Виктория Исакова показала редкое фото дочери
Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Российские диетологи выступили против рисовой диеты
Российские диетологи прокомментировали сообщения о пользе рисовых диет с целью похудения.
Обновлено в 09:10
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Bloomberg: Член британской палаты лордов получил от 4 до 5 млн долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски
Член британской палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от 4 до 5 миллионов долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 09:06
Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.
Обновлено в 06:47
Баскетбол
Кантер и Маррей получили по техническому фолу за стычку в конце матча
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер и разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получили по техническому фолу за стычку на последней минуте второго матча полуфинала плей-офф НБА Западной конференции.
Обновлено в 02:50
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского
Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53