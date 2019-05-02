Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезонSoccer.ru 03:09

Футбольный клуб "Челси" презентовал новую форму. В новом комплекте домашней формы лондонская команда будет выступать в сезоне 2019/20. Отметим, что презентовал форму лидер команды Эден Азар, что в некоторой мере опровергает слухи о его возможном уходе из клуба.
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«Челси» презентовал форму на следующий сезон

RT на русском05:51

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Чемпионат04:00

«Челси» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Матч ТВ03:54

«Челси» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Sport24.ru03:57

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru03:09

«Челси» представил новую форму. В презентации поучаствовал Азар

Sports.ru05:09

«Челси» показал домашнюю форму на сезон-2019/20

Бомбардир.ру29 апреля в 05:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
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Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
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Хоккей

Прохоркин официально покинул СКА

Петербургский СКА в четверг официально попрощался с нападающим Николаем Прохоркиным, который продолжит карьеру за океаном.
Обновлено в 07:11
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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Культура

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 09:05
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
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Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Военный моряк совершил самоубийство в Одессе

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за время конфликта в Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих, подчеркивается в материале.
Обновлено в 08:54
Здоровье

Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Политика

Преемница Меркель выступила за «Северный поток — 2»

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству DPA заявила о поддержке проекта "Северный поток — 2". Об этом пишет Das Bild.
Обновлено в 08:07
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

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Обновлено в 06:08
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Футбол

Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

Обновлено вчера в 11:12
Общество

В пятницу на Петербург обрушатся мокрый снег и штормовой ветер

Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Виктория Исакова показала редкое фото дочери

Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
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Здоровье

Российские диетологи выступили против рисовой диеты

Российские диетологи прокомментировали сообщения о пользе рисовых диет с целью похудения.
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Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
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Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

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Обновлено вчера в 06:58
Политика

Bloomberg: Член британской палаты лордов получил от 4 до 5 млн долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски

Член британской палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от 4 до 5 миллионов долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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Кино

Netflix опубликовал гонорары известных актеров

Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.
Обновлено в 06:47
Баскетбол

Кантер и Маррей получили по техническому фолу за стычку в конце матча

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер и разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получили по техническому фолу за стычку на последней минуте второго матча полуфинала плей-офф НБА Западной конференции.
Обновлено в 02:50
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского

Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53
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