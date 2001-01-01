Футбол

«Челси» представил Игуаина перед матчем с «Тоттенхэмом»Sports.ru 14:52

Нападающий Гонсало Игуаин был представлен в качестве игрока «Чесли» перед матчем Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом». Футболист вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в форме «синих» и поприветствовал болельщиков.
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Игуаин под овации вышел на поле «Стэмфорд Бридж» и помахал трибунам

Eurosport.ru15:47

Челси» представил Игуаина перед матчем с "Тоттенхэмом"

Soccer.ru15:18

«Челси» провел презентацию Игуаина на «Стэмфорд Бридж»

Бомбардир.ру15:19

«Челси» представит Игуаина болельщикам перед матчем с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру13:55

«Челси» презентует Игуаина за 15 минут до матча с «Тоттенхэмом»

Спорт-Экспресс13:55

«Челси» презентовал Игуаина перед матчем против «Тоттенхэма»

Матч ТВ14:46

«Челси» представил Игуаина перед матчем с «Тоттенхэмом»

Sports.ru14:52
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Милан». Игрок национальной сборной Аргентины. Вице-чемпион мира 2014 года.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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