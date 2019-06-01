Футбол
«Челси» предложит Лэмпарду трёхлетний контрактНева Спорт вчера в 15:42
Ранее стало известно, что Лэмпард выдвинул «Челси» условие — не увольнять его на протяжении как минимум двух лет. «Челси» заплатит «Дерби Каунти», в котором на данный момент работает Лэмпард, четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок
Спорт день за днемвчера в 15:00
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Гаджеты
Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре
Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
Обновлено в 15:59
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Футбол
Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией
Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Наука
Российские археологи раскрыли новые тайны древнего города Иерихона
Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
Обновлено вчера в 23:37
Наука
Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье
Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Футбол
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
Обновлено в 19:09
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Обновлено вчера в 22:07
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель
Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:35
Экономика
Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло
С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов
Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Общество
Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University
В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).
Обновлено в 17:54
Общество
Российские IT-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж
Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital меньше стремятся уехать на работу за рубеж, чем их иностранные коллеги: 58% против 67%.
Обновлено в 18:00
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52