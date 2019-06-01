Футбол

«Челси» предложит Лэмпарду трёхлетний контрактНева Спорт вчера в 15:42

Ранее стало известно, что Лэмпард выдвинул «Челси» условие — не увольнять его на протяжении как минимум двух лет. «Челси» заплатит «Дерби Каунти», в котором на данный момент работает Лэмпард, четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.
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СМИ: «Челси» договорился с Лэмпардом по условиям контракта

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Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились

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«Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду контракт на три года

Еженедельник Футболвчера в 13:24

Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

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Источник: Лэмпард согласовал с «Челси» трехлетний контракт

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У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок

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Источник: «Челси» согласовал с Лэмпардом трёхлетний контракт

Чемпионат16:35
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В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

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Происшествия

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Новая тайна древнего Иерихона раскрыта российскими археологами.
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Наука

Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье

Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
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Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
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Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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