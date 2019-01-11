Футбол
«Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса, сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере. Шира отмечает, что «Челси» очень заинтересован в приобретении Паредеса.
Sport24.ruвчера в 18:42
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«Челси» предложил за Паредеса 30 млн евро. В Лондоне он может получить оклад 4,5 млн
Sports.ruвчера в 23:00
СМИ: «Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса
Sportbox.RUвчера в 19:03
Sky Sport Italia: «Челси» не будет покупать Бареллу и Игуаина, а нацелится на Паредеса
Eurosport.ruвчера в 05:59
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
США признали: В России создали оружие «четвертого измерения»
Обновлено в 01:20
Путешествия
Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам
По данным опроса, 60% жителей Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу к алкоголю.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c 48-мегапиксельной камерой
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Бывшему главе Nissan предъявили новые обвинения
Экс-главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону предъявлены новые обвинения.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место в истории НХЛ по набранным очкам
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на 50-е место в истории Национальной хоккейной лиги по набранным очкам.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка
В Париже суд вынес приговор российскому художнику-акционисту Петру Павленскому.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Якутии два бензовоза провалились под лед
В Якутии в результате несанкционированного выезда на реку два бензовоза провалились под лед, сообщает 11 января пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.
Обновлено в 00:01
Политика
Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят
Обновлено в 01:02
Происшествия
Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции
На одном из крупнейших круизных лайнеров, перевозившем девять тысяч пассажиров, обнаружена вспышка опасной инфекции.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать
Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
США начали вывозить из Сирии военную технику
Обновлено вчера в 23:38
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP
Основатель Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии
В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 04:21
Космос
Фото дня: космический корабль SpaceX Starship во всей красе
Обновлено в 00:25
Общество
Подарки для учителей и чиновников предложили разделить
В России уточнили ограничения, предусматривающие запрет на получение дорогих подарков должностными лицами.
Обновлено вчера в 20:02
Транспорт
Определен порядок нового экзамена на вождение в России
На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России.
Обновлено в 01:57
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:55
Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
США блокировали поставки материалов для российского самолета МС-21
Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21, в результате запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет, пишут российские СМИ.
Обновлено вчера в 00:45
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать
Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете
Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей, сообщил «Ведомостям» замминистра Алексей Волин.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Полиция прокомментировала похороны криминального авторитета в Амурске
Информация об участии сотрудников полиции в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина не соответствует действительности, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.
Обновлено вчера в 01:24
Гаджеты
Объявлена точная дата премьеры Samsung Galaxy S10
Презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля в Сан-Франциско, сообщили представители южнокорейской компании на выставке Consumer Electronic Show.
Обновлено в 01:19