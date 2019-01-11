Футбол

«Челси» предложил «Зениту» 30 млн евро за Паредеса
Sport24.ru
18:42

Шира отмечает, что «Челси» очень заинтересован в приобретении Паредеса. Сам аргентинец, по словам журналиста, хочет покинуть Россию и может подписать с лондонским клубом контракт до 2023 года, по которому его ежегодная зарплата составит 4,5 млн евро.
Sport24.ru18:42

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Источник: «Челси» предложил «Зениту» 30 млн евро за Паредеса

Soccer.ru20:19

СМИ: «Челси» предложил «Зениту» €30 млн за Паредеса

Газета.Ru19:12

Журналист La Gazzetta dello Sport: «Челси» предложил €30 млн за Паредеса

Чемпионат19:06

СМИ: «Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса

Sportbox.RU19:03

СМИ: «Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса

Матч ТВ19:03

«Челси» предложил «Зениту» 30 млн евро за Паредеса

Sport24.ru18:42

Николо Шира: «Челси» предложил за звезду ФК «Зенит» Паредеса 30 млн евро, «лондонцы очень заинтересованы, как и Леандро»

Спорт уик-энд19:28
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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