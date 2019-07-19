Футбол
«Челси» проиграл «Кавасаки Фронтале»Спорт-Экспресс 07:57
"Челси" в товарищеском матче проиграл японской команде "Кавасаки Фронтале" со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил бразильский нападающий Леандро Дамиау. Ранее "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда сыграл вничью с "Богемианс" (1:1) и разгромил "Сент-Патрикс Атлетик".
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