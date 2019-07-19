Футбол
«Челси» потерпел первое поражение под руководством ЛэмпардаRT на русском вчера в 08:47
Встреча прошла на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды. Победу «Кавасаки Фронтале» принёс гол Леандро Дамиау, забившего на 86-й минуте. Для «Челси» это поражение стало первым под руководством Фрэнка Лэмпарда.
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