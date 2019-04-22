Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода АзараSport24.ru вчера в 21:08
Ранее появилась информация, что «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу 28-летнего бельгийца и уже близки к соглашению. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Театры
Будем жить, пока мы живы
Столб, в который попадет молния, станет зловещим знаком, подчеркивающим, что в жизни большой семьи что-то пошло не так История народа, его корни, его традиции, генетическая память, чувство своего рода — все это есть в спектакле Бикчантаева.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах
Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 01:52
Политика
Зеленский обгоняет Порошенко на выборах почти в три раза
Обновлено в 01:52
Политика
Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Забайкалье больше 600 человек лишились имущества из-за пожаров
Пострадали 17 населенных пунктов. Повреждены больше 150 домов, в том числе жилые.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
Фото упаковки смартфона Meizu 16s подтверждает двойную камеру
Обновлено в 00:51
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Обновлено в 01:28
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:20
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Садоводов могут начать штрафовать за теплицы на дачных участках
Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на председателя президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимира Шаталинского, жителей вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Важный человек в стране требует отменить майские праздники
Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек
Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Политика
Соловьев призвал не признавать выборы на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Зеленский рассказал, чем займется на посту президента
Говоря о возможности предоставления государственного поста своему сопернику на выборах Петру Порошенко, который официально покинет должность президента в мае, Зеленский сказал, что при рассмотрении этого вопроса обратится к обществу, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Российский самолет проведет наблюдательный полет над США
Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
Обновлено вчера в 20:38
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09