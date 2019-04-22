Футбол

«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода АзараSport24.ru вчера в 21:08

Ранее появилась информация, что «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу 28-летнего бельгийца и уже близки к соглашению. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
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СМИ: Коутинью может перейти в «Челси» в случае ухода Азара

Матч ТВ02:00

СМИ: Коутинью может перейти в «Челси» в случае ухода Азара

Sportbox.RU02:00

Хавбек «Барселоны» попал в сферу интересов «Челси»

Газета.Ruвчера в 21:31

СМИ: Коутинью может перейти в «Челси»

Спорт-Экспресс01:30

«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара

Sport24.ruвчера в 21:08
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