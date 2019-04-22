Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода АзараSport24.ru вчера в 21:08
Ранее появилась информация, что «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу 28-летнего бельгийца и уже близки к соглашению. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
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Политика
В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 14:22
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Бразилии таксист убил бывшего бойца UFC
Обновлено в 14:21
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Экономика
ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов
Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов.
Обновлено в 11:01
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено в 14:27
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Общество
В Вашингтоне прошло традиционное пасхальное катание яиц
Сперва чета появилась на балконе резиденции в сопровождении традиционного "пасхального кролика".
Обновлено в 12:59
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Пакистан купит у России военную технику на 9 млрд долларов
Власти Пакистана планируют заключить с Россией сделку на покупку военной техники на общую сумму 9 млрд долларов США.
Обновлено в 08:35
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты
Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Энергетика
Нефть Brent поставила новый рекорд года
Обновлено в 11:53
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
Обновлено в 15:31
Общество
Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Энергетика
Киев усилил контроль качества российской нефти после заявлений Минска
«Укртранснафта» усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о ситуации с нефтью на участке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:31
Культура
В отреставрированном павильоне на ВДНХ появится музей Рерихов
В Москве, 27 апреля, на ВДНХ откроется музей Рерихов.
Обновлено в 10:23
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Ранее Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко заявил, что не собирается занимать пост главы государства более одного срока, однако надеется, что команда Порошенко не придет к власти через пять лет.
Обновлено в 14:44