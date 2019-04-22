Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода АзараSport24.ru вчера в 21:08
Ранее появилась информация, что «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу 28-летнего бельгийца и уже близки к соглашению. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
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Происшествия
В Шереметьево пассажира не пустили в самолет из-за нецензурной брани
По его словам, члены экипажа подтвердили прибывшему наряду, что один из пассажиров прилюдно безадресно выражался нецензурной бранью.
Обновлено в 10:00
Кино
Вторая серия «Игры престолов» появилась в Сети до премьеры
Техническая ошибка программы частной подписки Amazon Prime привела к появлению второй серии восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» в Сети ещё до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 20:38
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Футбол
«Вырывается дракон»: ветеран «Зенита» оценил игру Артема Дзюбы
Бывший полузащитник «Зенита», ветеран сине-бело-голубых Дмитрий Баранник оценил игру форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который стал одним из главных героев в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
Обновлено в 03:30
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»
В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»
Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Транспорт
Уменьшенные дорожные знаки разрешили устанавливать на дорогах России
Национальный ГОСТ, который допускает установку уменьшенных дорожных знаков, начнет действовать с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 05:36
Политика
Иван Белозерцев пригласил Владимира Путина в Пензенскую область
«Искренне благодарю за то, что на Пензенскую область по национальным проектам запланировано 31,6 миллиарда рублей», — поблагодарил президента губернатор.
Обновлено в 08:53
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Обновлено в 11:08
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ
Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон.
Обновлено в 09:42
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Политика
Лолита Милявская о Зеленском: Украина потеряла хорошего комика
Звезда высказала надежду, что ее родина в его лице обрела «классного» политика, но потеряла отличного комика и артиста.
Обновлено в 00:38
Политика
В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:50
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленского пригласили приехать в Крым
Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, который они сделали в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 01:22
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22