Футбол

«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода АзараSport24.ru вчера в 21:08

Ранее появилась информация, что «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу 28-летнего бельгийца и уже близки к соглашению. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
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СМИ: Коутинью может перейти в «Челси» в случае ухода Азара

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СМИ: Коутинью может перейти в «Челси» в случае ухода Азара

Sportbox.RU02:00

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Газета.Ruвчера в 21:31

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Спорт-Экспресс01:30

«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара

Sport24.ruвчера в 21:08
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Эден Азар
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