Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода АзараSport24.ru вчера в 21:08
Ранее появилась информация, что «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу 28-летнего бельгийца и уже близки к соглашению. Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
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